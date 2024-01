Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall fordert eine leicht verletzte Person und rund 60.000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 60.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am späten Dienstagabend auf der Kreuzung der Karlstraße mit der Zeughausstraße ereignet hat. Kurz vor 23.30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit einem BMW von der Bahnhofstraße kommend auf der Karlstraße in Richtung Kreuzung Zeughausstraße, um diese geradeaus zu überqueren. An der Kreuzung mit der übergeordneten Zeughausstraße beachtete der junge Mann weder die zu gewährende Vorfahrt des Verkehrs auf der Zeughausstraße, noch reduzierte er beim Einfahren auf die Kreuzung seine Geschwindigkeit. In der Folge kam es zur heftigen Kollision mit einem Seat Cupra eines 46-Jährigen, der auf der linken Spur der bevorrechtigten Zeughausstraße stadtauswärts fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Cupra nach links und prallte gegen die Eckfassade einer angrenzenden Bäckerei. Bei dem Unfall zog sich der Seat-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Aufgrund der rücksichtslosen und grob verkehrswidrigen Fahrweise des 21-jährigen BMW-Fahrers beschlagnahmten die eingesetzten Beamten dessen Führerschein. Der junge Mann muss sich nun noch in einem Strafverfahren wegen den Unfallfolgen und wegen des Tatbestandes der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

