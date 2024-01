Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, OT Tennenbronn, Lkrs. RW) Dachstuhlbrand - Anwohner retten sich ins Freie

Schramberg/OT Tennenbronn (ots)

Zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße in 78144 Schramberg, OT Tennenbronn, mussten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei in der Nacht (Mittwoch, 31.01.2024), gg. 00:20 Uhr, ausrücken. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Brandursache, welche zu einem Schaden in Höhe von ca. 400.000 Euro führte, noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen zur Tageszeit, da das Gebäude durch die FW derzeit als einsturzgefährdet bewertet wurde und deshalb nicht betreten werden konnte. Die fünf Bewohner konnten sich alle selbstständig ins Freie retten. Drei Anwohner wurden aber mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Eine weitere Person verletzte sich bei einem Sturz und musste ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht werden. Die Feuerwehr war mit 12 Fahrzeugen und rund 60 Helfern und der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen vor Ort. Zusätzlich war der OrgL des Rettungsdienstes am Einsatzort.

