Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Familientragödie fordert drei Tote - Nachtragsmeldung (30.01.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Vergangene Woche hatte sich in einem Einfamilienhaus in Villingen-Pfaffenweiler eine Familientragödie abgespielt, die drei Personen das Leben kostete (wir berichteten). Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 32-Jähriger mit einem Messer zuerst seine Eltern und anschließend sich selbst getötet. Die laufenden Ermittlungen bestätigten den Verdacht, dass sich der 32-Jährige bei Ausübung der Tat in einem psychischen Ausnahmezustand befand und zurückliegend deshalb auch schon in ärztlicher Behandlung war. Er hatte zusammen mit seinen Eltern im Haus in Pfaffenweiler gelebt. Bis dato gab es keine polizeilichen Hinweise auf eine Fremdgefährdung.

