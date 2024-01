Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der L173 - eine Person verletzt (29.01.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend auf der Landestraße 173 zwischen Villingen und Schwenningen ereignet hat. Eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der L173 von Villingen in Richtung Schwenningen unterwegs. Im zweispurigen Bereich wechselte sie von der rechten auf die linke Spur um ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Dabei touchierte sie einen bereits links neben ihr fahrenden Audi A3 einer 23-Jährigen. Durch den Aufprall abgewiesen schleuderte der Audi in der Folge über die Gegenfahrbahn in die dortige Böschung. Die 23-Jährige erlitt dabei Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell