Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Hausfassaden in der Schneckeburgstraße mit schwarzer Farbe beschmiert - mehrere tausend Euro Schaden (26./27.01.2024)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Gebäude in der Schneckenburgstraße beschädigt. Die Unbekannten beschmierten die Fassaden dreier Häuser mit einem unleserlichen Schriftzug in schwarzer Sprühfarbe. Der entstandene Reinigungsaufwand dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell