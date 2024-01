Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrer landet auf Acker - Fahrer hatte 2,04 Promille

Königslutter (ots)

Königslutter, Landesstraße 290

12.01.2024, 21.40 Uhr

Am Freitagabend fuhr ein betrunkener 61 Jahre alter Opel-Fahrer auf der Landesstraße 290 in Höhe der Abfahrt Beienrode in einen Graben. Verletzt wurde niemand. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Am Freitagabend befuhr ein Zeuge mit seinem Pkw die L290 von Ochsendorf kommend in Richtung Königslutter. In Höhe der Abfahrt Richtung Beienrode bemerkte er plötzlich einen Opel, der aus dem Gegenverkehr nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf einem angrenzenden Acker zum Stehen kam.

Der Zeuge hielt umgehend an und lief zu dem Opel, um eventuell Erste Hilfe zu leisten. Im Pkw saß der 61-Jährige, der offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss stand.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten gab der Opel-Fahrer an, vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Zudem zeigten sich erhebliche Ausfallerscheinungen. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 2,04 Promille.

Eine daraufhin angeordnete Blutprobe wurde in einer Klinik in Königslutter entnommen. Der Führerschein des 61-Jährigen konnte nicht sichergestellt werden, da dieser gestohlen worden war. Die zuständige Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt, bevor der neu beantragte Führerschein ausgehändigt wird.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.

