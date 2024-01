Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Erneut brennen zwei Gartenlauben

Wolfsburg (ots)

Erneut wurden in einem Kleingartenverein zwei Gartenlauben durch ein Feuer komplett zerstört. Gegen 21.14 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass es im Kleingartenverein Am Schäferbusch in der Reislinger Straße brennen würde. Vor Ort wurden durch die eintreffenden Kräfte zwei Lauben festgestellt, welche in Vollbrand standen. Durch die ebenfalls sofort alarmierte Feuerwehr wurden die Brände gelöscht, beide Lauben konnten aber nicht mehr gerettet werden, der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen mindestes 30.000 Euro betragen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt, vorsorglich wurden Anwohner von zwei naheliegenden Wohnhäusern aufgrund der Rauchentwicklung und des Funkenfluges vorübergehend aus ihren Häusern evakuiert. Aufgrund der Häufigkeit der Brände in der letzten Zeit dürfte ein Tatzusammenhang bestehen und vermutlich Brandstiftung vorliegen. Auch diesmal hoffen die Ermittler des 1. Fachkommissariates der Polizei Wolfsburg, dass Zeugen möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben, Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

