POL-WOB: Heckscheibe zerstört - Arbeitsgeräte entwendet

Königslutter (ots) - Königslutter, Am Markt 09.01.2024, 16.35 Uhr - 10.01.2024, 07.30 Uhr Zigaretten und Wechselgeld in noch zu ermittelnder Höhe entwendeten Unbekannte bei einem Einbruch in einen Kiosk in der Straße Am Markt. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag 16.35 Uhr und Mittwochmorgen 07.30 Uhr. Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand gelangten die Unbekannten zur fraglichen Zeit an den ...

