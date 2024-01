Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kiosk - Polizei hofft auf Zeugen

Königslutter (ots)

Königslutter, Am Markt

09.01.2024, 16.35 Uhr - 10.01.2024, 07.30 Uhr

Zigaretten und Wechselgeld in noch zu ermittelnder Höhe entwendeten Unbekannte bei einem Einbruch in einen Kiosk in der Straße Am Markt.

Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag 16.35 Uhr und Mittwochmorgen 07.30 Uhr.

Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand gelangten die Unbekannten zur fraglichen Zeit an den Kiosk und öffneten gewaltsam die Eingangstür. Anschließend betraten sie das Innere des Geschäfts und entwendeten eine derzeit unbekannte Menge an Tabakwaren und die Wechselgeldkasse. Danach flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer 05353/9197-0.

