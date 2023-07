Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Frontalzusammenstoß - eingeklemmte Fahrerin schwer verletzt -#polsiwi

Hilchenbach-Allenbach (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (18.07.2023) ist es auf der Kreisstraße K 31 zwischen Al-lenbach und Grund zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine 42-Jährige in ihrem Pkw eingeklemmt. Sie konnte schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Ein 23-Jähriger war gegen 14:50 Uhr mit einem Klein-Lkw von der Landstraße L 728 auf die Kreisstraße in Richtung Grund gefahren. Im Verlauf einer langgezogenen Geraden war er dann nach links in den Gegenverkehr geraten. Hier kollidierte er frontal mit dem Opel Adam einer 42-Jährigen. Aufgrund der Kollision wurden beide beteiligten Fahrzeuge im Frontbereich stark beschädigt. Der 23-jährige Lkw-Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer konnten sich selbständig aus dem Lkw befreien. Beide Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 42-jährige Opel-Fahrerin war in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Sie kam anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge mussten im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens 35.000 Euro belaufen.

Warum der 23-Jährige in den Gegenverkehr geriet, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Führerscheins an.

