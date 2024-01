POL-WOB: Krankheitsfall - 78-Jährige prallt gegen Straßenlaterne Folgemeldung: Nach neustem Stand wurden beide Fahrzeuginsassen schwer verletzt.

Mariental (ots) - Mariental-Dorf, Walbecker Weg 09.01.2024, 22.00 Uhr - 10.01.2024, 07.00 Uhr Unbekannte haben zwischen Dienstagabend 22.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Ortschaft Mariental aufgebrochen. Der Automat stand in Mariental-Dorf, an der Bushaltestelle der Straßen Siedlung, Ecke Walbecker Weg. Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand öffneten Unbekannte mit brachialer ...

mehr