POL Schwaben Nord: Lkw schrammt Pkw

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Donnerstag (22.06.2023) kam es zu einem Unfall zwischen einem 29-jährigen Motorradfahrer und einem 73-jährigen Autofahrer in der Neuburger Straße. Der Motorradfahrer wurde dabei schwerverletzt. Gegen 12.15 Uhr war der Motorradfahrer in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Der Autofahrer bog aus einem Parkplatz nach links auf die Neuburger Straße ab, wo es zum Zusammenstoß ...

