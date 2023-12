Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Ein Leichtverletzter und insgesamt rund 6.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Hauptstraße (22.12.2023)

Dornhan (ots)

Am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, hat sich auf der Kreuzung Hauptstraße/ Oberndorfer Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann leicht verletzt worden ist und ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro entstanden ist. Eine 40-jährige Fahrerin eines Skoda Roomster war auf der Oberndorfer Straße unterwegs und bog an der Kreuzung nach links auf die Hauptstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Fahrer einer Piaggio Ape (dreirädriger Kabinenroller), der auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße fuhr. Die Ape drehte sich durch den Unfall. Durch abfallende Ladebordwände wurde ein am Straßenrand geparkter VW beschädigt. Bei dem Unfall verletzte sich der 17-Jährige leicht. Der Skoda wie auch die Ape mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell