POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte greifen 36-Jährigen an (29.01.2024)

VS-Villingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagabend in der Heinrich-Hertz-Straße einen Mann angegriffen und verletzt. Kurz vor Mitternacht hielt sich ein 36-Jähriger in seinem am Waldrand geparkten Renault Master auf. Als er plötzlich einen Schlag gegen seinen Wagen vernahm, stieg er aus. In der Folge schlug ihm ein Unbekannter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Ein weiterer Mann schlug anschließend die Scheibe der Fahrertür ein. Nachdem sich der 36-Jährige ebenfalls mit Schlägen zur Wehr setzte, konnte er mit seinem Auto flüchten. Die beiden Angreifer sollen etwa 170 bis 180 Zentimeter groß gewesen und mit einem schwarzen Ford Fiesta unterwegs gewesen sein.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der beiden unbekannten Männergeben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

