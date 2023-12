POL-KR: Nach Einbruchversuch gestellt: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Krefeld (ots) - Am Wochenende, in der Zeit vom 1. bis zum 3. Dezember 2023, gab es in Krefeld insgesamt elf Wohnungseinbrüche in verschiedenen Stadtteilen. In Gellep-Stratum verschaffen sich Unbekannte Zutritt zur ersten Etage eines Reihenhauses über den Garten. Die Täter kletterten über Gartenmöbel auf eine Mauer und von dort auf das Gestell der Markise. Von dort aus hebelten die Täter das Fenster im ersten ...

mehr