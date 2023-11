Rheinbreitbach (ots) - Am Mittwochmorgen meldete eine Hausbesitzerin in der Rheinstraße eine Beschädigung an ihrer Haustüre. Unbekannte Täter hatten einen Glaseinsatz in der Tür beschädigt. Die Tat dürfte bereits ein paar Tage zurück liegen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei ...

