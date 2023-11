POL-PDNR: Körperverletzung - Betäubungsmittel aufgefunden

Mudersbach (ots) - Am 08.11.2023 meldete eine 16jährige Jugendliche die Entwendung ihres schwarz-silbernen Motorrollers vom Typ Peugeot K1. Der Roller wurde am 07.11.2023 um 22:00 Uhr mit eingerastetem Lenkradschloss vor der Anschrift der Jugendlichen in der Josefstraße abgestellt. Am nächsten Morgen um 07:00 Uhr wurde durch die Jugendliche festgestellt, dass besagter Roller nicht mehr am Abstellort steht. Wer kann ...

