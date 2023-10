POL Schwaben Nord: Betrunken unterwegs

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Freitag (20.10.2023) gegen 01.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Außenspiegel an einem geparkten Pkw in der Ebnerstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Göggingen - Am gestrigen Samstag ...

