Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Freitag (20.10.2023) gegen 01.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Außenspiegel an einem geparkten Pkw in der Ebnerstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Göggingen - Am gestrigen Samstag (21.10.2023) beschädigte ein 17-jähriger Tatverdächtiger einen geparkten Pkw in der Gögginger Straße.

Gegen 02.30 Uhr beobachtete ein Passant den 17-Jährigen zunächst dabei, wie er ein Verkehrsschild aus der Verankerung riss und anschließend mehrfach gegen ein Auto trat. Anschließend flüchtete der 17-Jährige zunächst, wurde aber im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte gestoppt. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Der 17-jährige Tatverdächtige wurde nach der Anzeigenaufnahme an einen Erziehungsberechtigen übergeben. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung gegen den 17-Jährigen.

Pfersee - Am vergangenen Freitag (20.10.2023) beschädigten zwei bislang unbekannte Täter drei Mülltonnen in der Ulrich-Schwarz-Straße.

Gegen 20.00 Uhr stellte ein Passant eine brennende Mülltonne und die zwei bislang unbekannten Täter an der Örtlichkeit fest. Als die beiden Unbekannten den Passanten bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die brennende Mülltonne wurde durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die beiden bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: Unbekannter 1: Männlich, 14-15 Jahre, 170 cm, schlanke Statur, dunkle Kleidung, Cap Unbekannter 2: Männlich, 14-15 Jahre, 170 cm, schlanke Statur, hellblaue Jeans, braune Weste

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Oberhausen - Im Zeitraum von Freitag (20.10.2023), 20.00 Uhr bis Samstag (21.10.2023), 11.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Hauswand eines Supermarktes in der Weiherstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell