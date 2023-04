LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen dem 31. März, 19.00 Uhr und heute Morgen, 07.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Bildungseinrichtung in der Bergrat-Voigt-Straße. Nachdem der oder die Täter ins Gebäudeinnere gelangt waren, wurden verschiedene Räumlichkeiten durchsucht und in der Folge mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 ...

