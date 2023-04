LPI-GTH: Drogenvortest positiv

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in den Abendstunden des gestrigen Tages in der Turnvater-Jahn-Straße. Gegen 21.05 Uhr kam es in einem dort befindlichen Mehrfamilienhaus zu einem Brandausbruch. Alle Bewohner konnten das Objekt eigenständig verlassen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 75.000 Euro. Vier Personen wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus ...

