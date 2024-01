Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Scheibe an einem Discounter eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, im Zeitraum von 02.30 Uhr bis 05.20 Uhr, hat ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe an einem Discounter mit Bäckereifiliale in der Hölderlinstraße eingeschlagen. Durch die Tat entstand an dem Gebäude Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, entgegen.

