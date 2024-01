Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Postfächer an einer Packstation in der Hölderlinstraße aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter zwei Postfächer einer Packstation in der Nähe eines Discounters in der Hölderlinstraße aufgebrochen. Ob aus den Fächern etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Tat könnte im Zusammenhang mit der Beschädigung einer Scheibe an dem Discounter in der selben Nacht stehen ( wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5703221 ). Hinweise zum Aufbruch der Postfächer nimmt die Polizei Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

