Am Dienstag verursachte ein 22-Jähriger bei Berkheim einen Sachschaden.

Kurz nach 10.30 Uhr war der 22-Jährige mit seinem 3,5-Tonner im Alpenweg unterwegs. An einer Kreuzung fuhr er in die K7577 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 35-Jährigen. Die kam von links und war von Illerbachen in Richtung Egelsee unterwegs. Trotz Vollbremsung gelang es der Audi-Fahrerin nicht den Unfall zu vermeiden. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Lkw auf 5.000 Euro, am Audi auf 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

