Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Radfahrer streiften sich auf Radweg - ein Leichtverletzer - Unfallbeteiligter gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.05.2023, gegen 18.10 Uhr, streiften sich auf dem Radweg entlang dem Fluss "Wiese" zwei Radfahrer. Daraufhin stürzte ein 45-jähriger Radfahrer. Beide Radfahrer befuhren den Radweg in Richtung Steinen, als es im Bereich der Einmündung des Steinenbaches in die Wiese in einer Linkskurve zum Streifvorgang der beiden Radfahrer kam. Nach einer Weile verließ wohl der unbekannte Radfahrer die Örtlichkeit. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 45-jährigen Radfahrer in ein Krankenhaus. Der unbekannte Radfahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, etwas korpulent, dunkelbraunes Haar, Drei-Tage-Bart. Er war schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Fahrradhelm. Er soll mit einem schwarzen Trekking-Rad unterwegs gewesen sein. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell