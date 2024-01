Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Forststraße - 10.000 Euro Schaden (15./19.01.2024)

Singen (ots)

Bereits im Zeitraum zwischen Montag, 15.01.2024, und Freitag, 19.01.2024, hat sich in der Forststraße eine Unfallflucht ereignet, bei der Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte im Vorbeifahren den auf Höhe der Hausnummer 11 am Fahrbahnrand geparkten blauen Ford KA und beschädigte den Wagen dabei über die gesamte Fahrzeugseite. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr er jedoch anschließend davon.

Zeugen der Unfallflucht, oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0, beim Polizeiposten Engen zu melden.

