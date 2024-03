POL-MI: Geparkter Sprinter durch Flammen beschädigt

Minden (ots) - (SN) Zu einem Einbruch in den Kiosk "Bunte Ecke" wurde die Polizei in der Nacht zu Samstag gerufen. Im Rahmen der Fahndung zu der gegen vier Uhr erfolgten Tat, konnten von der Polizei in der Fröbelstraße drei männliche Mindener (14, 17, 18) ausgemacht und kontrolliert werden. Alle drei wurden wegen eines dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen auf die Polizeiwache in der Marienstraße gebracht. Das vermeintliche Diebesgut sowie mutmaßliches ...

