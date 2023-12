Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 06.12.2023:

Peine (ots)

Lebensgefährlich verletzte Frau nach Brand in Schmedenstedt

Am Abend des 05.12. gegen 21:00 Uhr wurde der Polizei in Peine gemeldet, dass es in einem Einfamilienhaus in Schmedenstedt zu einem Brand gekommen sei. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Adventsgesteck in Brand. Der 82-jährigen Bewohnerin des Hauses gelang es die brennenden Gegenstände aus dem Haus zu schaffen und dort abzulöschen, wodurch eine mögliche Brandausbreitung wohl verhindert wurde. Allerdings zog sich die Frau dabei eine so schwere Rauchgasvergiftung zu, dass sie in lebensbedrohlichem Zustand in das Peiner Krankenhaus transportiert werden musste. Es entstand kein Schaden am Gebäude. Ebenfalls im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schmedenstedt, Dungelbeck und Peine sowie der Rettungsdienst.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell