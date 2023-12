Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.12.2023.

Salzgitter (ots)

Schwer verletzter Polizeibeamter nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach einer vorausgegangenen Unfallflucht.

Salzgitter, Beddingen, Am Logistikpark, 02.12.2023, 22:00 Uhr.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei einen auf der Rüdekestraße fahrenden Pkw. Diese sei mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit und in Schlangenlinien gefahren. Dem Hinweisgeber fiel das stark beschädigte Heckteil des Fahrzeuges auf. Das Fahrzeug konnte wenig später im Pappeldamm angetroffen werden.

Auf Grund der durchgeführten Ermittlungen und Befragung der Zeugen konnte als Fahrer ein 44-jähriger Mann identifiziert und festgestellt werden. Beim Eintreffen der Beamten hielt sich dieser in seiner Wohnung auf. Der Mann stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Zum Zwecke der Durchführung strafprozessualer Maßnahmen sollte der Fahrer der Dienststelle zugeführt werden. Beim Verlassen der Wohnung kam es zu einem Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamten. Gegen den 44-jährige Mann mussten die Beamten unmittelbaren Zwang anwenden. Im Verlaufe der Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter erheblich an der Hand verletzt. Der Beamte musste in das örtliche Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und ordnete gegen den Mann eine Ingewahrsamnahme an. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, einer Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

