POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.12.2023.

Peine (ots) - Rentierdiebstahl in Peine Am Wochenende vom 02.12. auf den 03.12. sind An der Laubenkolonie zwei beleuchtete Deko-Rentiere gestohlen worden. Die weihnachtlichen Zugtiere standen im Vorgarten eines Wohnhauses und sind von bislang unbekanntem Täter entwendet worden. Der finanzielle Schaden beläuft sich ...

mehr