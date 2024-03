Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sprayer erwischt

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Balve (ots)

Sprayer erwischt

Die Polizei traf an einer ehemaligen Schule In der Amecke auf einen 18 - jährigen Balver, der an einer Außenwand Graffiti sprühte. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Einbruch in Einfamilienhaus

An der Örtlichkeit Am Brunnen in Balve verschafften sich unbekannte Täter am Donnerstagabend durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus am Waldrand. Das Haus wurde durchwühlt, es ist noch unklar, was alles entwendet wurde. Als der Bewohner in sein Haus ging, konnte er noch drei flüchtende Personen vom Grundstück laufen sehen. Zuvor hatte es ihn gewundert, dass das Licht brannte. Die Polizei Menden bittet unter 02373 9099 0 um Hinweise und ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell