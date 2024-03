Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl in Spielhalle

Menden (ots)

Am Donnerstagmittag wurde einem 41 - jährigen Mendener das Portemonnaie gestohlen. Nach dem Spielhallenbesuch an der Lendringser Hauptstraße fehlen ihm nun Bargeld und Dokumente. Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich an die Polizeidienststelle in Menden unter 02373 9099 0. (lubo)

