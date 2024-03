Letmathe (ots) - Einbruch in Mehrfamilienhaus Am Mittwoch wurde zwischen 13 und 17:20 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Brinkhofstraße eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten durch die zugezogene Wohnungstür und entwendeten ein Tablet aus dem Wohnzimmer. Hinweise zum Täter sind bisher nicht bekannt, die Polizei sucht nach Zeugen. Kellereinbruch Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich - Ebert - Straße stellte am Mittwochmorgen fest, dass über die ...

