Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Betrug

Letmathe (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Mittwoch wurde zwischen 13 und 17:20 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Brinkhofstraße eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten durch die zugezogene Wohnungstür und entwendeten ein Tablet aus dem Wohnzimmer. Hinweise zum Täter sind bisher nicht bekannt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Kellereinbruch

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich - Ebert - Straße stellte am Mittwochmorgen fest, dass über die letzte Woche sein Kellerraum aufgebrochen wurde. Dieser war eigentlich verschlossen - wurde jedoch aufgehebelt. So wurden eine Spielekonsole und mehrere Werkzeuge aus dem Kellerraum entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Betrüger erlangt über Facebook Geld

Eine 74 Jahre alte Seniorin aus Letmathe wurde über Facebook von einem vermeintlich gutaussehenden Soldaten angeschrieben, der in geheimer Mission unterwegs sei und sie mit Bildern und Komplimenten umgarnte. Er bräuchte jedoch Geld für Ausrüstung und weitere Dinge, weshalb die Dame ihm einen Geldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich übermittelte. Ermittlungsansätze werden durch die Kriminalpolizei bearbeitet, ein Strafverfahren ist eingeleitet worden. Wir bitten Sie inständig, ihre Angehörigen und Bekannten über solche Maschen zu informieren - Wissen ist der beste Schutz vor Betrug! (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell