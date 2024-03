Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle aus KFZ

Taschendiebstähle

Iserlohn (ots)

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen im Bereich Kuhlo Gleich drei Iserlohner Mitbürger stellten am Mittwochmorgen fest, dass ihre Fahrzeuge in der Dienstagnacht durchwühlt wurden. Dies geschah so am Kuhloweg, Hahnemannweg und am Sebastian-Kneipp-Weg. Anscheinend waren die Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß verschlossen worden, Aufbruchsspuren sind nicht vorhanden. Entwendet wurden Dokumente, Bargeld und eine Handyhalterung. Die Polizei bittet um Hinweise und appelliert an Sie, ihre Fahrzeuge zu verschließen und keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen.

Taschendiebstähle in der Innenstadt

In drei Fällen wurden Mittwochmittag Taschendiebstähle zur Anzeige gebracht. Zwei davon ereigneten sich im Bereich Theodor - Heuss - Ring, einer an der Unnaer Straße. Die jeweils entwendeten Portemonnaies mit Bargeld, Karten und Dokumenten befanden sich in Handtaschen oder Rucksäcken. Bei Hinweisen wenden Sie sich umgehend an Ihre örtliche Polizeiwache. Die Polizei empfiehlt, Wertsachen direkt am Körper zu tragen. (lubo)

