POL-KLE: Straelen- Unfallflucht/ Geparkter Volvo VC40 beschädigt

Kerken-Aldekerk (ots) - Am Sonntag (31. Dezember 2023) gegen 02:00 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Hochstraße in Aldekerk ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Die Täter setzten dann in bislang ungeklärter Weise einen der Friseurstühle in Brand. Ein 35-jähriger Mann aus Kerken bemerkte die Brandentwicklung im Vorbeifahren, ...

