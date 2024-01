Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Brand in einem Friseursalon

Die Polizei sucht Zeugen

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Sonntag (31. Dezember 2023) gegen 02:00 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Hochstraße in Aldekerk ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Die Täter setzten dann in bislang ungeklärter Weise einen der Friseurstühle in Brand. Ein 35-jähriger Mann aus Kerken bemerkte die Brandentwicklung im Vorbeifahren, informierte die Feuerwehr und die Bewohner des Hauses. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen, so dass lediglich Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell