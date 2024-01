Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk- Zwei Einbrüche/ Täter hebeln die Fenster im Erdgeschoss auf

Wachtendonk (ots)

Bereits am Freitag (29. Dezember 2023) zwischen 15 Uhr und 21:15 Uhr brachen unbekannte Täter ein Fenster zum Erdgeschoss eines Einfamilienhauses am Batzensteg auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke und flüchteten vermutlich über das Schlafzimmer in den angrenzenden Garten. Zur Tatbeute kann derzeit noch nichts gesagt werden. In der Silvesternacht (31.12.2023, 08:30 Uhr, und 01.01.2024, 13:00 Uhr) brachen Unbekannte wiederum ein Fenster von einem Haus an der Wankumer Straße auf und durchsuchten die Örtlichkeit. Auch hier kann derzeit noch nichts zu einer möglichen Beute gesagt werden. In beiden Fällen hat die Kripo in Geldern die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Telefon 02831 1250 entgegen genommen. (as)

