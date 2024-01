Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Einbruch

Unbekannter Täter stiehlt Bargeld aus Mitarbeiterkantine

Issum (ots)

In der Nacht von Donnerstag (28. Dezember 2023) auf Freitag wurde aus der Mitarbeiterkantine einer Firma an der Brauerei-Diebels-Straße Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Der Täter verschaffte sich vermutlich über eine Notausgangstür Zutritt zur Kantine, öffnete eine Schublade und entnahm das Geld. Anschließend flüchtete er unerkannt. Am Tag zuvor konnte eine unbekannte Person auf dem Firmengelände gesehen werden, die nach Ansprache das Gelände über den Zaun in Richtung Buchenstraße verließ. Ob ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit ermittelt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell