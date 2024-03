Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke scheitern

Geldbörse entwendet und Geld abgehoben

Kupferkabel aus Umspannwerk entwendet

Menden (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:20 Uhr klingelten drei unbekannte Männer an der Wohnungstür einer 90-Jährigen in der Heßmannstraße. Die Unbekannten gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und zeigten einen vermeintlichen Ausweis der Stadtwerke vor. Unter dem Vorwand das Wasser in der Wohnung der Seniorin kontrollieren zu müssen, verschafften sich die Täter Zutritt zu der Wohnung und begaben sich gemeinsam mit der Geschädigten in das Badezimmer. Als die Mendenerin bemerkte, dass eine der Personen nicht mehr mit im Raum war, suchte sie in der Wohnung nach dem dritten Unbekannten. Sie fand diesen in ihrem Schlafzimmer hinter einem Schrank. Der Unbekannte hatte diverse Schränke durchwühlt und ein Schmuckkästchen aufgebrochen, jedoch noch keine Beute machen können. Die Seniorin forderte die drei Männer folglich mit Nachdruck auf ihre Wohnung zu verlassen. Durch Zeugen wurden die Täter dabei beobachtet, wie diese in eine weiße Peugeot Limousine stiegen, welche von einer 25 - 35-jährigen Frau geführt wurde. Die Täter entfernten sich in Fahrtrichtung Hönnetal. Alle drei männlichen Personen werden auf 24 bis 25 Jahre geschätzt. Zwei der Männer trugen blaue Overalls, einer einen grauen Overall.

Am Mittwochnachmittag entwendeten unbekannte Täter zwischen 13:10 Uhr und 13:50 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche einer 80-jährigen Mendenerin. Die Seniorin bezahlte in einer Metzgerei in der Wallstraße ihre Einkäufe. Als diese später in einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Die Täter hoben Geld von dem Bankkonto der Geschädigten ab, bevor die Geschädigte das Konto sperren ließ.

In der Zeit von Freitagmittag bis Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter in ein Umspannwerk am Alten Bösperder Weg ein. Der oder die Täter gelangten über angrenzende Bahnschienen, durch Überwinden eines Zauns auf das Gelände des Umspannwerks. Hier hebelten die Unbekannten ein Fenster und Türen auf und entwendeten Kupferkabel aus dem Gebäude. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (zap)

Zeugen die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Menden unter der 02373 / 9099-0 Verbindung zu setzen.

