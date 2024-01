Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drei Mülltonnen und ein Stromverteilerkasten brennen ab

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind auf dem Falkenweg in Dülken drei Mülltonnen und der Verteilerkasten eines Einfamilienhauses abgebrannt. Durch den Brand wurde auch die Fassade des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Eine Hausbewohnerin war gegen 0.30 Uhr von ungewohnten Geräuschen wach geworden und hatte das Feuer entdeckt. Sie weckte einen weiteren Hausbewohner, der den Brand löschen konnte. Alle drei Mülltonnen und der Verteilerkasten waren da jedoch schon den Flammen zum Opfer gefallen. Die Ermittlungen, ob es sich um einen technischen Defekt oder eine Brandstiftung handelt, sind noch nicht abgeschlossen. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die am Montagabend oder in den frühen Nachtstunden verdächtige Beobachtungen im Bereich des Falkenwegs in Dülken gemacht haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (99)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell