POL-BI: Geschockt am Telefon - Seniorin übergibt Betrügern hohe Geldsumme in Bielefeld

Nachfolgend eine Meldung der Kreispolizeibehörde Paderborn: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5591425

(CK) - Am Dienstagnachmittag (29.08.) meldeten sich angebliche "Polizisten" bei einer älteren Frau aus dem nördlichen Paderborner Kreisgebiet und teilten ihr in der für einen Schockanruf typischen Masche mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten und nun eine hohe Geldsumme als "Kaution" benötigt werde.

Nachdem sie stundenlang am Telefon manipuliert wurde, übergab die Seniorin gegen 16.10 Uhr schließlich Bargeld und Schmuck an einen angeblichen Polizisten in 33604 Bielefeld, Reger Straße auf einem dortigen Parkplatz.

Der Tatverdächtige war mit einem dunklen Auto, eventuell ein Opel Astra, unterwegs. Er war ca. 50 - 60 Jahre alt, 1,75 m groß, gut gekleidet und trug einen grauen Bart und eine Brille.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Geldübergabe machen oder kann Hinweise zu dem Täter oder dessen Fahrzeug geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Die Polizei warnt eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs! Die Täter wenden sich meistens an ältere Menschen.

Die Polizei bittet jüngere Angehörige oder Bekannte, mit den Älteren über Betrugsmaschen zu sprechen. Da die Täter am Telefon nicht nur die hier beschriebene Masche nutzen, sondern sich auch als Sohn, Tochter, Enkel, Bankmitarbeiter, Staatsanwalt etc. ausgeben, gibt es hier viel Informationsbedarf.

Alle Infos, Tipps und Flyer, die neben das Telefon der älteren Menschen gelegt werden können dazu erhalten Sie auf Website der Polizei Paderborn, https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

