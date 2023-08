POL-BI: Hoher Sachschaden nach Unfall mit Mauer

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gadderbaum - Ein polizeibekannter 26-jähriger Bielefelder brach in der Nacht von Sonntag auf Montag, 28.08.2023, in ein Restaurant an der Bodelschwinghstraße, in Höhe Promenade, ein. Am Nachmittag fiel er bei einer Pkw-Kontrolle im Bereich Heeper Straße und Viktoriastraße auf und wurde festgenommen. Ein Haftrichter erließ gegen den Bielefelder einen Untersuchungshaftbefehl. In der Nacht auf Montag erlangte der dringend Tatverdächtige ...

