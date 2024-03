Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Riedmattenstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 01.03.2024, in dem Zeitraum zwischen 14.30 Uhr bis 15.40 Uhr, wurde ein dunkler BMW von einem anderen Fahrzeug hinten links stark beschädigt. Der BMW stand in der Riedmattenstraße, Höhe Hausnummer 7, am Straßenrand. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Nach Sachlage dürfte der Schaden an dem BMW durch ein größeres Fahrzeug verursacht worden sein.

Das Polizeirevier Rheinfelden erhofft sich aufgrund des Tatzeitraumes Hinweise von Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07623 74040 entgegen.

