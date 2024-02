Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ermittlungen nach Raubdelikt

Kehl (ots)

Die gemeinsame Taxifahrt zweier 33 und 36 Jahre alten Männer endete am frühen Sonntagmorgen unter anderem in einem Raubdelikt und Ermittlungen der Kriminalpolizei. So soll der 33-Jährige Tatverdächtige zusammen mit dem ihm bekannten 36-Jährigen mit dem Taxi von Straßburg nach Kehl gefahren sein um Tabak zu kaufen. Noch im Taxi kam es offenbar bereits zu Streit und Handgreiflichkeiten, welche in Beleidigungen und einer Körperverletzung zum Nachteil des 36-Jährigen mündeten. Nach dem Aussteigen im Bereich der Hauptstraße, soll der Tatverdächtige seinem Opfer dann Bargeld, Mobiltelefon und Zigaretten entrissen haben. In einer nahegelegenen Gaststätte konnte der Mann schließlich von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei vorläufig festgenommen und werden. Wegen Raubes und Erpressung ermitteln nun die Beamten der Kriminalpolizei.

/rs

