Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dreijähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Autofahrer flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Auf der Marktstraße in Rheydt hat sich am Mittwoch, 3. Mai, gegen 16.55 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem ein dreijähriger Junge leicht verletzt wurde.

Nach Zeugenaussagen habe der Junge gemeinsam mit seinem Vater am Ende einer Parkbucht vor einer Bankfiliale gestanden, als ein weißer VW Golf an ihnen vorbeifuhr und den Jungen touchierte. Der Dreijährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bachstraße fort und entfernte sich so vom Unfallort. Ein Rettungswagen brachte den Dreijährigen zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und noch nicht bekannt sind, um sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell