Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, Baden-Baden - Nach Einbrüchen vorläufig festgenommen

Sinzheim (ots)

Nachdem ein 39-jährger im Laufe des frühen Samstagmorgens gleich zweimal in Geschäfte eingebrochen sein soll, erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren. Gegen 0:30 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Endvierziger in ein Schuhgeschäft in der Industriestraße eingebrochen sein soll. Mehrere alarmierte Streifen konnten den Mann daraufhin antreffen und vorläufig festnehmen. Wie sich herausstellte, soll der Tatverdächtige eine Scheibe zerstört und im Inneren Schuhe anprobiert und an sich genommen haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Sicherung des Geschäftes durch das Technische Hilfswerk, musste der Mann auf freien Fuß gesetzt werden. Gegen 3 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Baden-Baden in einen Getränkemarkt in der Rheinstraße in der Baden-Badener Weststadt gerufen. Dort drang ein bis dahin Unbekannter gewaltsam ein und entwendete Getränke, bevor er flüchtete. Aufgrund einer vorhandenen Personenbeschreibung fiel der Verdacht erneut auf den 39-Jährigen, der im Rahmen der Fahndung samt leer getrunkenem Diebesgut festgestellt werde konnte. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Wegen zwei Fällen des besonders schweren Fall des Diebstahls sieht der Mann nun einem Ermittlungsverfahren entgegen. /rs

