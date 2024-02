Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Kollision an Kreuzung

Gaggenau (ots)

Zu einem Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro kam es am Sonntagnachmittag gegen 16.35 Uhr. Eine 27-jährige Frau befuhr mit ihrem Mitsubishi die Sulzbacher Straße in Richtung der Hans-Thoma-Straße, als es am Einmündungsbereich Hans-Thoma-Straße / Sulzbacher Straße zu einer Kollision mit einer 42-jährigen Peugeot-Lenkerin kam. Die 42-Jährige war mit ihrer minderjährigen Beifahrerin auf der Sulzbacher Straße in Richtung Ottenau unterwegs gewesen. Die Peugeot-Lenkerin soll die Vorfahrt der 27-jährigen Misubishi-Fahrerin nicht beachtet haben, sodass es zum Unfall kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. /ja

