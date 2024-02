POL-OG: Gaggenau - Von der Fahrbahn abgekommen

Rastatt (ots) - Ein Opel soll am Sonntag gegen 11:30 Uhr in einer Kurve in der Ettlinger Straße nach ersten Erkenntnissen in den Gegenverkehr gekommen sein, was zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes führte. Warum der 71-Jährige mutmaßlich sein Fahrzeug in den Gegenverkehr lenkte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Neben einer leichtverletzten Person entstand ein Sachschaden von ...

