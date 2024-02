POL-OG: Durmersheim - Taxifahrer überfallen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots) - Am Sonntag kam es in der Wilhelmstraße kurz nach 14 Uhr im Flur eines Mehrfamilienhauses zu einem Brandausbruch. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Schadenshöhe lässt sich gegenwärtig noch nicht beziffern. Zwei Bewohner des Anwesens mussten von Kräften des Rettungsdienstes wegen Verdachts einer Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser gebracht ...

mehr